IPJ Alba: Peste 100 de persoane, sancționate pentru nerespectarea măsurilor de protecție. Controale și la unități HoReCa Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr. 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Sub coordonarea Instituției Prefectului, au continuat, in sistem integrat, acțiunile de verificare cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de […] Citește IPJ Alba: Peste 100 de persoane, sancționate pentru nerespectarea masurilor de protecție. Controale și la unitați HoReCa in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

