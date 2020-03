Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere masurile instituite pentru limitarea efectelor noului tip de coronavirus – 2019-NCoV și noile dispoziții legale, Inspectoratul de Poliție Județean Alba informeaza ca, incepand cu data de 25 martie 2020, se suspenda examinarile pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului de…

- Avand in vedere masurile instituite pentru limitarea efectelor noului tip de coronavirus – 2019-NCoV programul de lucru cu publicul pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar va fi suspendat, incepand cu data de 24.03.2020, la polițiile orașelor TEIUȘ, OCNA-MUREȘ, ZLATNA, ABRUD, BAIA DE…

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba informeaza ca programul de lucru la ghișeul Serviciului Arme, Exploziv, Substanțe Periculoase a fost suspendat. Cererile pot fi transmise pe email sau prin poșta. Avand in vedere masurile instituite pentru limitarea efectelor noului tip de coronavirus – 2019 –…

- La data de 18 februarie 2020, in jurul orei 08,50, pe DN 7, la kilometrul 327 in afara municipiului Sebeș, un barbat de 59 de ani, din localitatea Pianu, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism in direcția Vințu de Jos – Sebeș, nu a pastrat o distanța suficienta fața e un autoturism care circula…

- In 6 ore au fost depistați 104 conducatori auto care au incalcat normele legale privind circulația rutiera și transportul rutier de marfuri și persoane. La acțiune au participat și reprezentanți ai R.A.R. și I.S.C.T.R. La data de 12 ianuarie 2020, intre orele 07,00 – 13.00, Serviciul Rutier din cadrul…

- Ieri, 22 ianuarie 2020, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din Inspectoratul de Poliție Județean Alba, cu sprijinul politistilor din cadrul Poliției Orașului Baia de Arieș, l-au identificat și reținut, pe raza municipiului Alba Iulia, pe un tanar de 25 de ani, din Baia de Arieș, urmarit…

- Peste 150 de polițiști vor asigura, zilnic, un climat de ordine, liniște și siguranța publica in aceasta minivacanța, atfel incat, trecerea in Noul An sa fie fara evenimente negative, iar intervențiile la sesizarile primite sa fie cat mai prompte. Inspectoratul de Politie Judetean Alba, prin efectivele…