IPJ Alba informează: Noi prevederi cu privire la controlul corporal, al bagajului sau vehiculului persoanei legitimate IPJ Alba aduce in atenția cetațenilor noile prevederi cu privire la controlul corporal, al bagajului sau vehiculului persoanei legitimate. Modificarile legislative vor intra in vigoare la sfarșitul lunii ianuarie 2020, conform Legii 192 din 2019. Potrivit articolului Art. 32 ind. 3 din Legea 192 din 2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice, polițistul este indreptațit sa efectueze controlul corporal al persoanei legitimate și, dupa caz, al bagajelor sau vehiculului utilizat de aceasta, numai in scopul: a)ridicarii bunurilor supuse confiscarii,… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

- Situații #Polițistul este #indreptațit sa conduca o persoana la sediul poliției, atunci cand: a) nu s-a putut stabili identitatea acesteia ori exista motive verosimile pentru a banui ca identitatea declarata nu este reala sau documentele prezentate nu sunt veridice; b) din cauza comportamentului,…