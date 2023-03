Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii in drept sunt de parere ca polițiștii din Alba Iulia ar fi putut interveni imediat dupa apelul la 112 in apartamentul in care a fost ucis copilul de un an de catre tatal sau care, ulterior, s-a spanzurat.

- Polițiștii din Alba Iulia au așteptat trei ore la ușa apartamentului in care barbatul de 27 ani avea sa iși ucida fiul de un an prin spanzurare. Oamenii legii au cerut acceptul proprietarului locuinței.

- Polițiștii au spart ușa apartamentului unde barbatul din Alba Iulia a fost gasit spanzurat alaturi de fiul sau de numai un an, duminica dimineața, in jurul orei 05:00, la circa trei ore dupa ce au fost sesizați, in jurul orei 01.00, de catre mama copilului, care a spus ca este ingrijorata de mesajele…

- Descoperirea macabra a fost facuta in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 01,00, care au patruns in apartament dupa ce au fost alertați prin apel la 112 de mama copilului care era ingrijorata de unele mesaje primite de la fostul partener, a transmis IPJ Alba, citat de Agerpres . Pentru inceput,…

- Polițiștii rutieri au ajuns sa amendeze șoferii și pe baza unor declarații oferite de martorii oculari. Mai mult, intr-un caz ce a avut loc aproape de finalul anului trecut, in Alba Iulia, cel care a sesizat poliția a fost transportat pana la locul unde a fost oprit conducatorul auto. Cazul s-a intamplat…

- Ancheta bate pasul pe loc in cazul cocktail-urilor Molotov descoperite in Alba Iulia. Polițiștii nu au inca nici un suspect La mai bine de la doua saptamani de la descoperirea unei plase cu patru sticle de Cocktail Molotov in Cetatea Alba Carolina, cercetarile polițișitilor sunt departe de a se fi terminat. …

- Polițiștii au deschis o ancheta in cazul tinerei din Alba Iulia, in varsta de aproximativ 30 de ani, care a fost scoasa, marți, din apele raului Ampoi și transportata, in stare grava, la spital. Cercetarile urmeaza sa stabileasca, cu exactitate, cauzele care au dus la acest eveniment nefericit. Știrea…

- Scandal intr-o familie din Alba Iulia: Dupa o discuție mai aprinsa, un barbat și-a agresat soția. Ce au facut polițiștii O femeie din Alba Iulia a sunat la 112 și a sesizat ca a fost agresata de catre soțul sau. Polițiștii din Alba Iulia au mers la fața locului, iar dupa primele cercetari au aflat ce…