IPJ Alba: În cadrul Campaniei Săptămâna Prevenirii Criminalității, ziua de luni a fost dedicată prevenirii discriminării In cadrul Campaniei Saptamana Prevenirii Criminalitații, ziua de luni, 23 mai, a fost dedicata prevenirii discriminarii. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba, impreuna cu partenerii tradiționali in desfașurarea activitaților informativ – preventive au susținut dezbateri pe aceasta tema, sub sloganul ”Diferiți, dar egali!”. Polițiștii au fost prezenți la Serviciul Public de Asistența Sociala Cugir – Baia Sociala, unde au prezentat criteriile și formele discriminarii, in scopul de a ințelege ca oamenii sunt diferiți, dar egali in drepturi. Același mesaj a fost susținut și in fața… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana prevenirii criminalitații: acțiunile organizate de Poliția Alba, pana in 27 mai In perioada 22 – 27 mai 2022, la nivel național, se desfașoara evenimentul organizat de Poliția Romana sub titlul „Saptamana prevenirii criminalitații”. Inspectoratul de Poliție Județean Alba, prin Compartimentul…

- Mii de oameni au participat, sambata și duminica, 14 – 15 mai 2022, la manifestarile organizate in cadrul Sarbatorii Libertații de la Blaj, un eveniment care a imbinat folclorul tradițional romanesc, din prima zi, cu recitaluri susținute de Goran Bregovic și Delia, in a doua zi. Proiectul cultural este…

- Primarul Cristian Albu, a transmis ca vineri, 15 aprilie 2022, de la ora 09.30, se da startul unei ample acțiuni de curațenie, pe raza orașului Abrud. Acesta la cere cetațenilor cu spirit civic sa partricipe la aceasta acțiune de curațenie și infrumusețare a orașului. Pana acum și-a confirmat prezența…

- Echipele Liceului,, Horea, Cloșca și Crișan” Abrud și Colegiului Național Militar,,Mihai Viteazul” Alba Iulia-calificate la etapa naționala a concursului,,Geomondis” Echipele Liceului,, Horea, Cloșca și Crișan” Abrud și Colegiului Național Militar,,Mihai Viteazul” Alba Iulia-calificate la etapa naționala…

- Elevii Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia au participat la etapa naționala a competiției BRD FIRST Tech Challenge Romania desfașurata la București in perioada 2-3 aprilie. La aceasta competiție au participat 48 de echipe printre care Xeo a reușit sa se remarce, caștigand Locul…

- In data de 12 martie 2022, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, a fost gazda etapei judetene a Olimpiadei de geografie pentru anul scolar 2021-2022. Profesorii de geografie din judet s-au mobilizat pentru buna desfasurare a acestei etape si pentru a trimite la etapa nationala cei…

- GALA DOAMNELOR DE SUCCES, 8 MARTIE 2022, EVENIMENT ONLINE. Un proiect susținut de Municipiul Sebeș Incepand cu anul 2017, in luna martie, Sebeșul celebreaza implicarea spiritului feminin in viața comunitații și premiaza, in mod simbolic, doamnele care s-au remarcat in diverse domenii de activitate.…

- Incepand cu anul 2017, in luna martie, Sebeșul celebreaza implicarea spiritului feminin in viața comunitații și premiaza, in mod simbolic, doamnele care s-au remarcat in diverse domenii de activitate. Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, au organizat,…