iPhone Xs o sa fie prezentat pe 12 septembrie, de la ora 20 (ora Romaniei). Alaturi de acesta vor mai fi iPhone Xr și Xs Max. Totuși, e ciudat cum au ajuns online informațiile finale. Cele mai importante știri despre iPhone Xs și iPhone Xr Lansare iPhone Xs, Xs Max și iPhone Xr: tot ce […]

- Tim Cook a prezentat noile iPhone Xs si iPhone Xs Max. Apple pastreaza design-ul cu „breton” si aduce trei noi culori, Gold, Space Gray si Rose Gold. De asemenea, noul terminal vine cu protectie sporita la diferite lichide, inclusiv la suc de portocale sau bere.

- Suedezul-congolez Mohombi, cantaret si compozitor cu multiple discuri de platina la activ, a captivat publicul cu melodia “Mr. Loverman” la inceputul verii lui 2018. Scrisa de Mohombi, Arash Labaf, Anderz Wrethov, Alex P & Victory si produsa de Alex P & Victory, piesa are un potential urias. O linie…

- iOS 11 a fost probabil cel mai problematic sistem de operare lansat vreodata de Apple, utilizatorii intampinand multe probleme cu acesta pe toate dispozitivele pe care a fost lansat. Pentru iOS 12, Apple incearca sa nu aglomereze software-ul cu...

TurdaNews a adresat o intrebare celor de la CNAIR cu privire la podul aflat intr-o stare avansata de deteriorare, situat la ieșirea din Turda spre Alba Iulia, pe varianta.

- Ministerul Justiției a transmis Comisiei pentru legile justiției, din Parlament, opțiunea Ministerului pentru definirea abuzului in serviciu. Pragul la abuzul in serviciu va fi de un salariu minim brut pe economie, iar pedeapsa pentru abuz in serviciu va fi de la 2 ani la 5 ani.