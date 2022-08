iPhone SE 2023 îşi dezvăluie deja designul: va aduce cu iPhone XR Chiar daca 2022 pare sa fie anul in care telefoanele mignone de la Apple isi gasesc sfarsitul, se pare ca vom mai avea totusi un iPhone SE la anul. Asta cel putin judecand dupa cele mai noi zvonuri ajunse online. iPhone SE 2022 nu a fost bine primit de public si iPhone 14 Mini risca sa nici nu existe in acest an, dand un semnal clar cu privire la faptul ca epoca iPhone-urilor mici a apus. YouTuberul Jon Prosser afirma ca are informatii despre a patra generatie iPhone SE si daca SE 2022 era bazat pe iPhone 8, ei bine viitorul iPhone SE ii va recicla corpul si look-ul lui iPhone XR . Prosser scrie… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

