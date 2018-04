Stiri pe aceeasi tema

- Apple are o lunga istorie in rolul de lider al pietei smartphone, atragand in vremurile de glorie peste 90% din profitul generat de aceasta industrie. Chiar daca in prezent veniturile sunt distribuite ceva mai uniform, Apple ramane lider de piata, cu varful de gama iPhone X obtinand peste 35% din profitul…

- Actiunile Spotify vor fi tranzactionate public pentru prima oara marti, cand compania debuteaza pe bursa din New York. Cotarea Spotify, cu o valoare de piata de 20 de miliarde de dolari, este neconventionala: nu emite actiuni noi, relateaza BBC. Pretul de pornire: 132 de dolari/actiune. …

- iPhone X este cel mai scump smartphone „de serie” de pe piata, in mare parte din cauza costurilor in plus pentru componente. Apple stie acest lucru si pare sa incerce sa reduca din aceste costuri in 2018, pregatind un succesor foarte similar in capabilitati si design cu actualul flagship, la un pret…

- Samsung Galaxy S9 e unul dintre cele mai scumpe smartphone-uri pe care le poti gasi, momentan, pe piata, dar costul de productie nu e neaparat imens. La ceva timp dupa lansarea unui flagship, apar si cateva stiri cu privire la costurile de productie ale dispozitivului. Am avut parte de asemenea…

- Smartphone-urile Apple au reusit sa castige notorietate in ultimii ani atunci cand vine vorba despre securitatea datelor, compania refuzand sa deblocheze telefoane confiscate de FBI. Se pare ca sistemul de securitate din iOS este in mare parte impenetrabil prin metode traditionale, in special pe dispozitive…

- Dispozitivele VR lansate in ultimii cativa ani nu s-au bucurat de succesul pe care companiile din spatele lor il asteptau, marea problema fiind in primul rand pretul foarte mare de intrare. Magic Leap pare sa fie urmatorul produs important de pe piata de dispozitive „mixed reality” (care include VR…

- Auzim de cateva saptamani numai lucruri negative despre Apple si vanzarile slabe ale noului model de top, iPhone X, insa investitorii sai sunt cel mai probabil fericiti. In ciuda faptului ca in trimestrul intai al anului fiscal 2018, care tocmai s-a incheiat, Apple a vandut mai putine dispozitive decat…

- Cele mai valoroase branduri ale lumii. Amazon surclaseaza companii precum Apple și Google Amazon este cel mai valoros brand al lumii, dupa ce a crescut cu 42% in ultimul an, pana la valoarea de 150,8 miliarde dolari si a trecut inaintea Apple si Google, conform raportului Brand Finance Global 500 2018.…