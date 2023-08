iPhone 15 ar putea intra pe piaţă pe 22 septembrie Apple va organiza evenimentul de prezentare al noilor iPhone-uri pe 12 sau pe 13 septembrie, sustin surse din cadrul companiei citate de Bloomberg. Aceleasi surse dau ca sigura data de 22 septembrie pentru inceputul disponibilitatii seriei iPhone 15. Nu este clar, insa, daca toate sau doar unele din modelele care compun seria iPhone 15 vor putea fi gasite in magazine incepand cu data de 22 septembrie. Pe surse, se vehiculeaza faptul ca LG a intampinat probleme in procesul de productie a ecranelor pentru versiunile Pro, daca ce Apple a decis sa ingusteze cu aproximativ o treime rama neagra din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

