iPhone 14 Pro va avea alt design al camerei principale Aparut la scurta vreme dupa lansarea seriei iPhone 13, cel mai recent raport al analistului Apple Ming-Chi Kuo ofera o privire asupra urmatoarei generații de iPhone-uri. iPhone 14 Pro și Pro Max vor oferi un mare redesign al camerei. In plus, se spune ca ambele modele Pro ofera camere wide de 48MP. Seria iPhone 14 va fi lansata in a doua jumatate a anului 2022. Kuo menționeaza, de asemenea, ca Apple nu va furniza un scaner de amprente integrat sub ecran anul viitor, deoarece se zvonește ca mișcarea va avea loc abia in 2023. Linia de iPhone 2022 va include, de asemenea, un nou iPhone non-Pro de… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol: connect.ro

