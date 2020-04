iPhone 12 Pro Max: primele imagini cu cel mai nou telefon Apple „Se pare ca Apple va merge inainte cu noul design pentru iPhone 12 Pro. Aceste modele vor avea o carcasa realizata tot din sticla si otel, asemeni iPhone 11 Pro, insa la exterior, metalul nu va mai fi rotunjit. Apple va aborda un design similar cu cel al tabletelor iPad Pro din prezent, sau chiar iPhone 4 si 5, cu margini drepte, cat si panouri de sticla plata. Acest detaliu din urma este foarte interesant, intrucat telefoanele Apple au beneficiat de sticla usor curbata la margini inca de la iPhone 6 (sticla 2.5D), in timp ce multe companii prefera sa curbeze chiar si ecranul pe laterale”, potrivit… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

