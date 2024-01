Stiri pe aceeasi tema

- Cu un discurs dur și avertizand asupra riscului declanșarii unui al Treilea Razboi Mondial, Donald Trump se mai autoproclama și dictator. Trump privește cu ingrijorare viitorul Americii, aducand acuzații grave la adresa actualului președinte, Joe Biden, pe care l-a catalogat drept cel mai „rau” lider…

- Cu un discurs dur și avertizand asupra riscului declanșarii unui al Treilea Razboi Mondial, Donald Trump se mai autoproclama și dictator. Trump privește cu ingrijorare viitorul Americii, aducand acuzații grave la adresa actualului președinte, Joe Biden, pe care l-a catalogat drept cel mai „rau” lider…

- Aflat in campanie in Iowa, Donald Trump a declarat sambata ca va „castiga” alegerile prezidentiale din noiembrie impotriva lui Joe Biden, cel mai „rau” presedinte al Statelor Unite, o tara „in declin” si in pragul „celui de-al treilea razboi mondial”, relateaza AFP. La trei ani de la asaltul asupra…

- La trei ani de la asaltul asupra Capitoliului, fostul presedinte a avut doua adunari in acest mic stat din Midwest, care isi organizeaza luni, 15 ianuarie, adunarile electorale si lanseaza astfel alegerile primare republicane din 2024.Miliardarul republican, care viseaza sa fie reales in noiembrie…

- Cu o zi inainte de implinirea a trei ani de la asaltul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului SUA, Joe Biden a ținut primul sau discurs de campanie din 2024, in care l-a descris pe Donald Trump, care are șanse mari sa fie candidatul republican la prezidențialele din acest an, ca fiind o amenințare…

- Curtea Suprema din Michigan a emis miercuri o hotarare care respinge cererea de descalificare a fostului președinte american Donald Trump pentru candidatura la Casa Alba in alegerile prezidențiale din 2024. Hotararea vine in contrast cu decizia recenta a Curții Supreme din Colorado, care l-a descalificat…

- O inregistrare a unui apel telefonic, publicata, joi, de cotidianul local american The Detroit News, dezvaluie presiuni exercitate de Donald Trump, la acea vreme presedintele Statelor Unite, asupra unor oficiali republicani din statul Michigan, caștigat de Joe Biden la alegerile din 2020, cu scopul…

- Fostul presedinte republican al SUA, Donald Trump, poate fi judecat intr-un proces civil pentru asaltul sustinatorilor sai asupra sediului Capitoliului din 6 ianuarie 2021, a decis vineri justitia federala americana, transmite France Presse. Aceasta decizie a unei curti de apel din Washington, care…