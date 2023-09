iOS 17 şi iPadOS 17 sunt acum disponibile pentru smartphone-urile şi tabletele Apple Incepand de luni seara, iOS 17 si iPadOS 17 pot fi instalate pe iPhone-uri si iPad-uri, promitand o serie intreaga de noutati, dar nimic de nivel revolutionar. iOS 17 se lauda cu noile profiluri de utilizator care apar la apelurile telefonice, numite Contact Posters. Utilizatorii pot configura aceste profiluri cu imagini, texte, diverse efecte si culori. O alta noutate este modul Standby, care afiseaza diverse widget-uri cu informatii (temperatura, ora etc.) cata vreme smartphone-ul este tinut la incarcat pe orizontala. Una dintre noutatile fundamentale vizeaza scrisul la tastatura virtuala si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- iOS 17 va fi disponibil pentru instalare pe toate smartphone-urile Apple compatibile din seara zilei de luni, dupa mai multe luni in care s-a aflat in stadiu de test. Fara sa aduca noutati revolutionare, iOS 17 are in dotare un numar mare de functionalitati noi pe care utilizatorii le vor putea descoperi…

- iOS 17 va fi disponibil pentru instalare pe toate smartphone-urile Apple compatibile din seara zilei de luni, dupa mai multe luni in care s-a aflat in stadiu de test. Fara sa aduca noutati revolutionare, iOS 17 are in dotare un numar mare de functionalitati noi pe care utilizatorii le vor putea descoperi…

- Cea mai noua versiune a sistemului de operare iOS va fi disponibila de luni pentru toate modelele de iPhone compatibile, anunța news.ro.iOS 17 va fi disponibil pentru instalare pe toate smartphone-urile Apple compatibile din seara zilei de luni, dupa mai multe luni in care s-a aflat in stadiu de…

- iPhone 15 de la Apple este aproape de lansare, iar fraudele online nu intarzie sa apara. In așteptarea lansarii iminente, experții Kaspersky au descoperit o serie de escrocherii care exploateaza entuziasmul din jurul acesteia. Escrocheriile includ diverse scheme frauduloase, fiecare avand riscuri distincte…

- Alerta de securitate de la Apple: actualizați de urgența iPhone-urile. Au fost descoperite doua vulnerabilitați cu riscuri majore Apple solicita utilizatorilor sa-și actualizeze de urgența iPhone-urile datorita unei amenințari de securitate legate de softul de spionaj Pegasus, identificata de cercetatorii…

- Cu toate acestea, Apple ar putea deveni cel mai mare jucator pe piata smartphone-urilor in acest an, in functie de livrari, deoarece vanzarile sale de iPhone de ultima generatie raman rezistente, a adaugat raportul. Masurand cererea asteptata, livrarile nu sunt echivalente cu vanzarile si reprezinta…

- Ce se știe pana acum despre noul model iPhone 15: Margini mai subțiri, zoom optic și Dynamic Island, doar cateva dintre noile fucții ale smartphone-ului Ce se știe pana acum despre noul model iPhone 15: Margini mai subțiri, zoom optic și Dynamic Island, doar cateva dintre noile fucții ale smartphone-ului…

- Atunci cand vine vorba de achiziționarea unui nou iPhone, utilizatorii au posibilitatea de a alege intre diferite opțiuni de stocare și conectivitate, in funcție de nevoile lor individuale. iPhone 13, unul dintre cele mai recente modele lansate de Apple, ofera o varietate de alegeri in aceste domenii.…