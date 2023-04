iOS 17 ar putea face loc magazinelor terţe de aplicaţii iOS 17, sistem de operare pe care Apple il va lansa anul acesta, va include baza asa-numitului „side, adica instalarea aplicatiilor de iPhone si din alte magazine decat cel detinut de gigantul american, scrie Bloomberg. Nu este, insa, clar daca iOS 17 va avea deja suport complet pentru magazinele terte de aplicatii sau daca acesta va punea doar baza unei functionalitati care sa fie finalizate abia anul viitor. Apple este fortata sa faca aceasta concesie de noua legislatie europeana, numita Digital Market Act. Legea, insa, va fi aplicata incepand din 2024, astfel ca Apple mai are un an la dispozitie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

