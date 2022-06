Dincolo de identificarea vulnerabilitatii si crearea unui patch, metoda de livrare este cea care joaca un rol important in instalarea rapida a codului care rezolva problemele de securitate ale dispozitivelor mobile si PC-urilor. Tocmai pentru a grabi instalarea patch-urilor de securitate, Apple s-a gandit sa le separe pe acestea de update-urile sistemului de operare si sa le livreze separat, mai rapid si automat. In iOS 16, componenta care implementeaza aceste schimbari se va numi Rapid Security Response si va fi activata in mod implicit imediat dupa instalarea update-ului. Dupa activarea acestei…