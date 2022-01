iOS 15.3 rezolvă una dintre cele mai grave găuri de securitate din ultima vreme La jumatatea lunii ianuarie, expertii in securitate anuntau descoperirea unei grave vulnerabilitati in sistemul de operare care sta la baza iPhone-urilor. Din cauza acesteia, site-urile web deschise in Safari puteau accesa o lista cu adresele vizitate recent de utilizator si il puteau chiar identifica pe acesta, intrand in posesia numelui de utilizator folosit pentru accesarea conturilor Google. Acesta este si motivul pentru care, la 10 zile distanta, Apple s-a grabit sa lanseze iOS 15.3. Din cate se pare pana acum, repararea acestei gauri de securitate este singura motivatie pentru care Apple… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apple a lansat update-ul cu numarul 15.3 de iOS, update care se concentreaza exclusiv pe repararea unei mari probleme de securitate. La jumatatea lunii ianuarie, expertii in securitate anuntau descoperirea unei grave vulnerabilitati in sistemul de operare care sta la baza iPhone-urilor, conform…

- Fortnite poate fi jucat pe iPhone si iPad, prin intermediul serviciului de streaming GeForce Now, al celor de la Nvidia. Ca orice serviciu de streaming pentru jocuri disponibil in cadrul ecosistemului Apple, jocurile oferite, inclusiv Fortnite, pot fi jucate doar in browser-ul Safari. Asta pentru ca…

- Posesorii de iPhone si iPad pot juca, din nou, Fortnite, joc care nu a mai putut fi accesat pe dispozitivele Apple de mai bine de un an, conform news.ro Fortnite poate fi jucat pe iPhone si iPad, prin intermediul serviciului de streaming GeForce Now, al celor de la Nvidia.Ca orice serviciu…

- Unul dintre executivii Google a criticat deschis Apple, pentru faptul ca producatorul iPhone-ului prefera sa-si tina utilizatorii “prizonieri” in cadrul propriului ecosistem si nu-i lasa sa comunice cu cei care au smartphone-uri cu Android, scrie news.ro. Seful pe partea de sisteme de operare…

- iOS primeste un update minor, al carui singur scop pare sa fie rezolvarea unei probleme care afecta calitatea apelurilor pentru un procent mic de utilizatori, conform news.ro. Inainte de versiunea 15.2, care promite mai multe noutati notabile, iOS poposeste in statia 15.1.1 pentru a repara…

- Inainte de versiunea 15.2, care promite mai multe noutati notabile, iOS poposeste in statia 15.1.1 pentru a repara o problema cu care se pare ca s-au confruntat un mic numar de posesori ai modelelor iPhone 13 si iPhone 12. Update-ul vine sa rezolve o problema care facea ca apelurile sa se intrerupta…

- Apple a anuntat miercuri ca va incepe sa vanda publicului larg piese de schimb si unelte pentru ca oamenii sa-si repare singuri unele dintre modelele de iPhone si computere MacOS,anunța presa internaționala.

- Dispozitivele mobile vandute de Apple, in frunte cu iPhone, ar putea avea, pe viitor, un sistem de detectare automata a accidentelor, cu apelarea serviciilor de urgenta, informeaza News.ro . Conform unor surse anonime, citate de Wall Street Journal, Apple pregateste lansarea unei functii prin care iPhone-urile…