iOS 14.5 va fi lansat săptămâna viitoare Fara sa ofere o data precisa, Apple a anuntat ca saptamana viitoare va lansa versiunea 14.5 de iOS, alaturi de alte update-uri ale sistemelor sale de operare, precum WatchOS 7.4 si macOS 11.3. Update-ul de iOS (impreuna cu cel de iPadOS) este de interes in mod deosebit. Pe langa alte noutati, iOS 14.5 vine cu ceea ce Apple numeste App Tracking Transparency. ATT este un nou mod de protejare a intimitatii utilizatorilor, in care aplicatiile pot sa urmareasca activitatea acestora doar in urma obtinerii unui acord expres. Concret, fiecare aplicatie va afisa o notificare la prima deschidere, in care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

