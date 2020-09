iOS 14, noul software Apple, vă avertizează dacă cineva vă spionează telefonul Software-ul iOS 14 a fost actualizat sa le permita utilizatorilor sa vada daca aplicațiile lor sunt urmarite. Lansat saptamana aceasta, iOS 14 afișeaza un punct portocaliu in colțul de sus al ecranului iPhone-ului pentru a informa utilizatorii ca microfonul este activat, transmite Daily Mail , citat de Pro TV . iOS 14, noul software Apple, va avertizeaza daca cineva va spioneaza telefonul Punctul apare deasupra barelor de semnal, langa indicatorul bateriei. Același punct iși schimba culoarea in verde inchis in momentul in care camera telefonului este activata. Astfel, utilizatorul poate afla… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

