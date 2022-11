„Iorgu”, un succes notabil Carțile au soarta lor, spune un dicton latin (Habent sua fata libelli), iar dupa cate am vazut deja, urmarind reacțiile, atat ale criticilor, cat și ale cititorilor, cea a romanului „Iorgu” (o biografie ficționalizata a lui Bacovia), scris de Adrian Jicu se anunța a fi una fericita. Ma bucura mult acest lucru, dar nu aș […] Articolul „Iorgu”, un succes notabil apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parte a unei acțiuni de control derulata la nivel regional, nu doar in plan local, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a verificat situația locurilor de joaca din municipiul Bacau, in condițiile in care multe dintre acestea sunt intr-un stadiu de degradare si paragina strigatoare la…

- Cartea despre care va voi vorbi in continuare, „Iorgu”, a scriitorului Adrian Jicu, are una dintre acele coperți foarte sugestive, care iți raman intiparite in minte zile bune, așa cum mi s-a intamplat și mie. Deasupra imaginii cu cele doua maini se afla incadrat titlul, mare și galben, oarecum mazgalit…

- Jandarmeria Montana, structura specializata a Jandarmeriei Romane a luat fiinta in urma cu 21 de ani, pe 05 octombrie, in judetul Prahova si avea ca misiuni principale mentinerea ordinii publice in statiunile montane, pe partiile de schi si pe traseele turistice, cautarea si salvarea turistilor aflati…

- Manifestarea ,,Intalnirile de la Varatec a capatat, prin ediția a IV-a (30 august-1 septembrie 2022), aura unei tradiții. Inițiata de Revista de Cultura 13 Plus, Asociația „Renașterea” și Biblioteca „G, Bacovia” Buhuși, in parteneriat cu Filiala Bacau a Uniunii Scriitorilor, in acest an a beneficiat…

- Ultima zi a Festivalului National „George Bacovia”, duminica, 18 septembrie. La casa Poetului. In gradina Casei Memoriale. O zi frumoasa de toamna. Multi invitati intra cu sfiala in intimitatea locuintei familiei Vasiliu. Obiecte, manuscrise, fotografii, carti, tablouri, vioara, calimara, ochelari.…

- Suntem deja in ziua a III-a de festival. O parte dintre invitati au plecat, altii sosesc. La Galeriile private de arta KARO, organizatorii au gandit si pus pe simeze o expozitie de exceptie de caricaturi „Bacovia”, cu lucrari semnate de artisti caricaturisti si graficieni din intrega lume. Initiator…

- Teatrul Municipal „Bacovia” anunța deschiderea sesiunii de inscriere pentru ediția a XXVIII-a (2022) a evenimentului BACAU FEST MONODRAME. Festivalul Recitalurilor Dramatice se va desfașura in perioada 17 – 23 octombrie. BFM 2022 iși va pastra structura consacrata, cu doua secțiuni competiționale și…

- Ședința de Consiliul Executiv al Alianței Pentru Patrie a fost excelent organizata de filiala Bacaua partidului, condusa de Silvestru Dogaru. Gazda a acțiunii, Hotel EMD a inceput sa se umple de dimineața cu delegații APP din țara. Cam pe la ora 17.00, a sosit impreuna cu Silvestru Dogaru și personajul…