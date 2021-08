Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul a sunat la 112 și le-ar fi spus anchetatorilor ca moartea soției sale a survenit in urma consumului excesiv de alcool. Pe trupul femeii au fost gasite, insa, urme de violența, care ar putea proveni din cauza unor lovituri sau a unor accidente casnice, potrivit publicației locale BZI .Trupul…

- Iorgu Macsim, soțul femeii de 47 de ani din Iași gasita fara viața in locuința, a fost reținut de catre polițiști, fiind principalul suspect in cazul morții partenerei sale. De meserie polițist de frontiera, barbatul a fost cel care de la locul tragediei a anunțat organele legii de decesul soției.

- Politistii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in privinta unei femei, suspecta in cazul unui furt de bijuterii in valoare de 200.000 euro, din Franta, potrivit IGPF. In bagajele celei in cauza au fost descoperite 910 grame si trei ceasuri din metal prețios, susceptibil…

- Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore, fiind acuzat de omor. Barbatul din localitatea constanteana Tortoman care a anuntat la 112 faptul ca sotia sa ar fi decedat in timp ce dormea, a fost retinut. Potrivit reprezentantilor IPJ Constanta, barbatul a fost retinut pentru 24 de ore, iar in cauza se…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 36 610 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 18 442 traversari persoane, dintre care 10 279 treceri la frontiera moldo-romana, 3 144 treceri la frontiera cu Ucraina și 5 019 treceri…

- Primul sot al Elodiei Ghinescu, Ciprian Mustata, a fost gasit in casa sa din Rasnov, fara suflare. Politistul era si director sportiv al echipei Olimpic Cetate Rasnov, cu care a promovat in Liga a III-a la fotbal

- Un barbat care a adus acasa o arma va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii, timp de 60 de zile, in cadrul consiliului local din comuna in care locuieste, dupa ce a fost reclamat la Politie chiar de catre sotie