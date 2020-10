Iordania: Regele Abdullah al II-lea a acceptat demisia premierului Omar al Razzaz Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a acceptat sambata demisia prim-ministrului Omar al Razzaz, dar i-a cerut acestuia sa ramana in functie pana cand ii va desemna un succesor care sa supervizeze alegerile parlamentare de la 10 noiembrie, informeaza media de stat, relateaza Reuters.



Monarhul iordanian a dizolvat parlamentul duminica trecuta, la finalul mandatului sau de patru ani, o decizie care din punct de vedere constitutional obliga guvernul sa demisioneze intr-o saptamana.



Un nou guvern va deschide calea pentru organizarea votului din noiembrie, in conditiile in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

