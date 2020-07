Iordania pune brățări electronice călătorilor, ca să se asigure că respectă carantina Iordaniei a inceput sa puna, sambata, brațari electronice calatorilor care au ajuns recent in regat pentru a se asigura ca respecta carantina la domiciliu impotriva raspandirii coronavirusului, a spus un oficial, conform Alarabiya. Persoanele care sosesc in Iordania trebuie sa se izoleze timp de 14 zile la hotelurile desemnate de autoritați pe malul Marii Moarte, […] The post Iordania pune brațari electronice calatorilor, ca sa se asigure ca respecta carantina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

