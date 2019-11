Iordania: Guvernul demisionează înainte de o remaniere aşteptată Guvernul iordanian a demisionat luni, cu cateva zile inainte de o remaniere asteptata in tara afectata de dificultati economice, relateaza agentia oficiala Petra, preluata de AFP. Aceasta remaniere va fi a patra de la inceputul mandatului premierului Omar al-Razzaz anul trecut si a doua in sase luni. Omar al-Razzaz "le-a cerut ministrilor sai sa-i inainteze demisiile luni pentru a deschide calea unei remanieri in zilele urmatoare", a indicat Petra. O remaniere "necesara", potrivit premierului, citat de agentie, "pentru a face fata perioadei care urmeaza". O sursa oficiala sub acoperirea anonimatului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

