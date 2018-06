Iordania anunţă că-şi va menţine graniţa de nord închisă; mii de persoane se refugiază din sudul Siriei Iordania a anuntat marti ca-si va mentine granita de nord inchisa, dupa ce luptele din provincia siriana Daraa (sud) au provocat stramutarea a circa 50.000 de persoane intr-o saptamana, potrivit estimarilor ONU, relateaza agentia dpa.



Loviturile aeriene si luptele la sol fac ravagii in unele parti din Daraa de martea trecuta, deoarece fortele guvernamentale si aliatii lor incearca sa preia controlul regiunii cu zone detinute de rebeli, in timp ce ONU avertizeaza ca reluarea ostilitatilor ar putea pune intr-o situatie de risc 750.000 de persoane in zonele aflate sub controlul rebelilor.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Circa 20.000 de persoane s-au refugiat din zonele controlate de rebeli in estul provinciei siriene Daraa (sud) in mai putin de o saptamana, in timp ce loviturile aeriene si luptele s-au intensificat in regiune, a indicat luni Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de agentia DPA.…

- Aproximativ 12.500 de persoane au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele in provincia Daraa din sudul Siriei in ultimele doua zile, inaintea unor posibile noi confruntari intre fortele guvernamentale, sprijinite de aliatii lor, si luptatorii opozitiei in zona, relateaza dpa. Persoanele care au plecat…

- FC Voluntari a reusit sa se mentina in Liga I de fotbal, dupa ce a invins-o pe Chindia Targoviste cu scorul de 3-0, la loviturile de departajare, miercuri, intr-un meci in care echipa de liga secunda era...

- Peste 920.000 de persoane au fost deplasate in Siria in cursul primelor patru luni din 2018 – un numar record de la inceputul razboiului, in urma cu sapte ani, a anuntat luni ONU, relateaza AFP. ”Asistam la o deplasare masiva in interiorul Siriei (…) Din ianuarie in aprilie au avut loc 920.000 de noi…

- Statele Unite au avertizat Damascul in legatura cu o actiune "ferma" in cazul incalcarii regimului de incetare a focului, dupa ce avioane militare siriene au lansat manifeste deasupra unei provincii din sudul Siriei prin care grupurile rebele erau avertizate in legatura cu o ofensiva militara iminenta,…

- Un pilot si doi copiloti libieni au fost ucisi duminica in prabusirea unui avion cargou ce deservea un camp petrolier in sudul Libiei, potrivit unei surse militare citate de Agerpres.ro. Avionul s a prabusit la cateva minute dupa ce a decolat de pe campul petrolier El Sharara, a declarat pentru AFP…

- Președintele american, Donald Trump, a anunțat ca a ordonat "lovituri de precizie" in Siria, ca raspuns la atacul chimic din Douma, care a ucis cel puțin 60 de persoane, informeaza Fox News. --------------05:18 Loviturile impotriva Siriei s-au terminat (general american)05:14 Rusii nu au fost avertizati…

- In urma masurilor dispuse de conducerea Politiei de Frontiera, traficul calatorilor prin punctele de trecere ale frontierei, in perioada Pastelui, s-a desfasurat fluent si nu au fost inregistrate aglomeratii sau blocaje.