- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Iași așteapta decizia șefului Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, dupa ce a propus instituirea masurii de carantina zonala, in comuna Roșcani, incepand de miercuri, 17 martie 2021, de la ora 6.00, pentru o perioada de 14 zile. Rata…

- Coreea de Sud si Statele Unite au ajuns la un acord asupra contributiei financiare a Seulului la prezenta militara americana in tara, a anuntat luni Seulul, in prima zi a manevrelor militare anuale comune, relateaza France Presse, potrivit AGERPRES. Relatia dintre Seul si Washington, doua…

- Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene doresc sa semneze la inceputul lui 2022 o noua strategie de aparare comuna, ca parte a demersurilor de imbunatatire a cooperarii in domeniul securitatii, a anuntat vineri presedintele Consiliului European, Charles Michel, dupa videoconferinta…

- Statele Unite au facut apel joi la "retinere" in Armenia si au cerut fortelor armate din aceasta tara sa nu se amestece in sfera politica, informeaza AFP. "Monitorizam situatia indeaproape", a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului american de Stat, Ned Price, in legatura cu situatia din Armenia,…

- Oficiali din cadrul Departamentului american al Apararii au declarat miercuri ca aproximativ o treime din membrii fortelor armate refuza sa fie vaccinati impotriva COVID-19, in pofida ratei ridicate de contaminare si a participarii lor la campania de vaccinare a populatiei, informeaza joi AFP.…

- Presedintele american Joe Biden a semnat luni un decret pentru a indemna guvernul federal sa achizitioneze mai multe bunuri si servicii de la companii americane, cu riscul de a-i irita pe unii parteneri comerciali cum ar fi Canada, relateaza AFP. "Putem crea mai multe locuri de munca"…

- Spania si Marea Britanie negociaza de mai multe luni un acord in materie de aparare si securitate, a confirmat luni ministrul spaniol de externe Arancha Gonzalez Laya, in contextul in care Londra si-a finalizat la miezul noptii de 31 decembrie despartirea de Uniunea Europeana, relateaza France Presse.…

- Dezvoltarea unui cadru legal care sa asigure modernizarea, operationalizarea si gestionarea eficienta a prioritatilor reprezinta principalul obiectiv pe termen mediu in domeniul Apararii din programul de guvernare al aliantei PNL-USR-PLUS-UDMR. Programul de guvernare poate fi consultat AICI…