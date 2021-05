Stiri pe aceeasi tema

- Edward Iordanescu, antrenorul proaspetei campioane a Romaniei, CFR Cluj, a declarat marți seara, dupa victoria cu FC Botoșani, ca pentru acest moment a venit la Cluj și a crezut in acest titlu inca de la...

- Chiar și in aceste condiții, situația de gruparea ardeleana este una nefasta. Edi Iordanescu i-a anunțat, marți, pe jucatori ca va pleca la finalul campionatului, chiar daca CFR ar caștiga titlul. Detalii, pe realitateasportiva.net .

- Ludogorets Razgrad este campioana Bulgariei pentru a 10-a oara la rand. Claudiu Keșeru (34 de ani) a inscris in meciul care a adus titlul, victoria cu 3-1 cu Beroe. Ludogorets este matematic campioana Bulgariei, dupa un singur meci din play-off-ul pentru campionat. Victoria de astazi cu Beroe, scor…

- Sepsi Sf. Gheorghe a învins-o duminica seara pe FCSB, 2-1, într-un meci în care Claudiu Petrila și Bogdan Mitrea au marcat cele doua goluri pentru trupa covasneana. Internaționalul U-21 împrumutat de CFR Cluj la Sepsi este…

- Insultat de unii suporteri ai kievenilor, Mircea Lucescu (75 de ani) a rabufnit, strigand la ei: „Voi nu sunteți Dinamo Kiev!”. Mircea Lucescu a mai facut un pas spre event in Ucraina. Dupa ce și-a asigurat titlul de campion cu Dinamo Kiev in proporție de 99% (zece puncte avans fața de Șahtior), avand…

- Cornel Dinu (72 de ani) a tras doua concluzii la finalul sezonului regulat din Liga 1. Una dintre ele este surprinzatoare: vrea ca FCSB sa caștige titlul. Programul și clasamentul din play-offProgramul și clasamentul din play-out Cornel Dinu, unul dintre cei mai importanți oameni din istoria lui Dinamo,…

- Rusii Anastasia Mishina și Aleksandr Galliamov au câstigat, joi seara, titlul mondial la perechi, la Stockholm.Cei doi sportivi au patinat la programul liber în ritmurile piesei "We are the champions" (Queen).Pe locul doi s-au clasat chinezii Wenjing Sui si Cong Han,…

- Ziarele nu ne mint, dar ... ne mint. Asta este opinia unuia dintre cei mai influenți jurnaliști contemporani recent concediați de New York Times. [Link: https://donaldgmcneiljr1954.medium.com/nytimes-peru-n... ] Jurnalist concediat Jurnalismul anului 2021 este radical diferit de jurnalismul anului 1971.…