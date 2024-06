Stiri pe aceeasi tema

- 1453 – Caderea Constantinopolului in fața Imperiului Otoman. 1588 – A fost lansata Armada Invincibila a Spaniei, o flota de razboi destinata invadarii Angliei. 1754 – A inceput Razboiul Franco-Indian in America de Nord. 1830 – Prima linie de cale ferata din lume pentru transportul de pasageri a fost…

- Luis Garcia, antrenorul lui Alaves, l-a laudat pe Ianis Hagi (25 de ani), deși nu l-a mai folosit de aproape doua luni. Ianis Hagi a fost rezerva neutilizata la ultimele 5 meciuri ale lui Alaves. Ultima partida pentru echipa spaniola dateaza din 16 martie, 0-2 cu Bilbao. De atunci, Ianis a mai jucat…

- Patru tari europene neutre care nu sunt membre ale NATO, respectiv Austria, Elvetia, Irlanda si Malta, cauta sa se apropie mai mult.. The post NATO Patru state neutre europene incearca sa se apropie de NATO first appeared on Informatia Zilei .

- Patru tari europene neutre care nu sunt membre ale NATO, respectiv Austria, Elvetia, Irlanda si Malta, cauta sa se apropie mai mult de Alianta Nord-Atlantica in contextul deteriorarii situatiei de securitate in Europa dupa invazia rusa in Ucraina, scrie marti cotidianul austriac Die Presse, citat de…

- Echipa naționala a Romaniei a coborat in clasamentul FIFA dupa meciurile din luna martie. Formația pregatita de Edward Iordanescu este pe locul 46, in scadere cu o poziție fața de luna precedenta. „Tricolorii” au remizat pe Arena Naționala cu Irlanda de Nord, iar apoi au pierdut in deplasarea din Spania…

- Naționala Romanie a coborat un loc și se afla pe 46 in clasamentul FIFA, dupa ce a remizat cu Irlanda de Nord (1-1) și a fost invinsa de Columbia (2-3) in meciurile de pregatire pentru Campionatul European din Germania (14 iunie - 14 iulie).

- Florin Tanase (29 de ani) a fost titular pentru Al-Okhdood in meciul cu Al-Hilal, scor 0-3, din etapa cu numarul 26 a campionatului Arabiei Saudite. Dupa ce a fost convocat in lotul Romaniei pentru amicalele cu Irlanda de Nord și Columbia, Tanase acorda un interviu pentru Digi Sport, in cadrul caruia…

- Așa cum șefii FRF au anunțat deja, chiar inaintea amicalelor cu Irlanda de Nord și Columbia, Edward Iordanescu și Razvan Burleanu urmau sa se intalneasca pentru a demara negocierile in legatura cu un nou contract. Deocamdata, selecționerul are inca vechea ințelegere care expira la finalul turneului…