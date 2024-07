Este oficial: echipa naționala a ramas fara selecționer! Contractul dintre Edward Iordanescu și Federația Romana de Fotbal se va incheia pe 31 iulie 2024, iar antrenorul a refuzat prelungirea ințelegerii. FRF a anunțat, deja, desparțirea. Numit pe banca tehnica a naționalei la inceputul anului 2022, Iordanescu a preluat conducerea echipei intr-un moment crucial, aducand o […] The post Iordanescu a spus NU! Cine vine?! first appeared on Ziarul National .