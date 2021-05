Iordan lansează „Ea” Dupa ce a colaborat cu Madalina Ignat pentru „Arata-mi dragostea”, un single ce te poarta intr-o calatorie a iubirii, iar protagoniști sunt chiar cei doi artiști, Iordan revine cu o balada romantica pusa pe note muzicale. Compusa de catre artist impreuna cu Alexandru Anghel, Gabriel Ionița, Mihai Velisan și David Enescu, „Ea” este o piesa ce trece ascultatorul prin diferite stari. „Ea” poate fi femeia pe care ai așteptat-o o viața intreaga pentru a ințelege ce inseamna de fapt iubirea sau „Ea” poate fi cea care te-a scos din inima lui și ii ofera ceva ce tu nu ai putut sa-i dai. Iordan și-a descoperit… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

