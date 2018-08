Stiri pe aceeasi tema

- Florin Iordache, deputat PSD, a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, ca prin scrisoarea pe care premierul a trimis-o la Bruxelles, Viorica Dancila incearca sa transmita un semnal ca prin calm și o reacție echilibrata "pot fi detensionate discuțiile care sunt acum in societate". "Președintele…

- Fondatorul Miscarii Romania Impreuna (RO+), Dacian Ciolos, ii cere premierului Viorica Dancila, intr-o scrisoare deschisa, demisia, pentru ca „situatia tensionata in care se gaseste societatea romaneasca“ sa se calmeze si pentru ca romanii sa-si recapete demnitatea. „Aveti datoria de onoare de a rezolva…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anunțat, vineri seara, ca saptamana viitoare va avea o discutie cu premierul Viorica Dancila si cu președintele ANAF, Ionut Misa, pentru a pune capat controversei pe tema imobilului din Sibiu pierdut in instanta de familia presedintelui Klaus Iohannis, transmite…

- "Guvernul poate face orice", spune Florin Iordache, vicepresedintele Camerei Deputatilor, referindu-se la faptul ca executivul poate modifica Codurile penale prin Ordonanta de urgenta cita vreme parlamentul este in sesiune extraordinara pina in 19 iulie. Au existat și exista zvonuri potrivit carora…

- Nasui afirma ca deputatul PSD Florin Iordache a decis sa amane o decizie concreta pana la urmatoarea sedinta, programata marti. “S-a terminat sedinta Biroului permanent, in care s-a intamplat unul dintre cele mai mari abuzuri de care am auzit in istoria parlamentarismului roman pana acum. Liderul…

- Comisia speciala pentru modificarea legilor Justitiei, condusa de catre deputatul PSD Florin Iordache, a dat marti raport de admitere pe legea 303/2004 privind statutul magistratilor, redefinind eroarea judiciara. Iordache a spus ca nu vede motive ca legea sa fie contestata din nou la CCR si ca PSD…

- Deputatul PSD Florin Iordache considera ca plangerea penala depusa de presedintele PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila este "un demers rusinos, in afara jocului politic si impotriva oricarei logici juridice". "Un demers rusinos, in afara jocului politic. Eu inteleg Putere…

