Iordache propune si un termen in care Iohannis e obligat sa o revoce pe Kovesi: 30 de zile

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei speciale pe legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat, joi, ca președintele Klaus Iohannis are optiunea constitutionala de a o revoca pe sefa DNA, mentionand ca termenul ar putea fi de 30 de zile, similar cu cel din contencios-administrativ.

- "Presedintele, din punctul nostru de vedere, dupa ce va aparea motivarea la decizia Curtii, va avea optiunea constitutionala de a revoca", a spus Florin Iordache. Intrebat ce se intampla daca seful statului nu o va revoca pe Kovesi, Iordache a raspuns: "Sunt optimist. Presedintele este primul…

- Dupa decizia CCR in cazul Kovesi, care a admis sesizarea Guvernului privind un conflict institutional intre Executiv si Presedintie, lumea a inceput sa se mobilizeze pe retelele sociale si deja este anuntat un protest, miercuri seara, in Piata Victoriei. Protestul - intitulat sugestiv "NU…

- Comisia Europeana va propune astazi ca taierea fondurilor pentru tarile care nu respecta statul de drept sa nu aiba nevoie de aprobarea guvernelor tarilor vizate, potrivit unor surse oficiale citate de Politico. Aceasta masura ar fi menita sa puna presiuni asupra Poloniei si Ungariei, care…

- Deputatii au aprobat, miercuri, un proiect de lege care prevede trecerea Monitorului Oficial sub autoritatea Camerei Deputatilor, dupa ce, in 2012, Guvernul condus de Victor Ponta a decis trecerea acestei regii autonome in subordinea SGG. "Regia autonoma Monitorul Oficial se organizeaza ca…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost trimis in judecata pentru acte de coruptie intr-un nou dosar, asociat celui referitor la finantarea ilegala a campaniei electorale. Parchetul National Financiar (PNF) a cerut in octombrie 2017 trimiterea in judecata a lui Nicolas Sarkozy pentru…

- Gina Haspel, propusa de presedintele SUA, Donald Trump, pentru functia de director general al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), a fost implicata in cazurile actelor de tortura comise in centrele speciale pentru detinerea suspectilor de terorism. Gina Haspel, in prezent director-adjunct…

- Nu vom avea prea curand o autostrada care sa lege Timisoara de Belgrad, desi infrastructura este elementul cheie pentru relatiile economice dintre Romania si Serbia, a admis, joi, presedintele Romaniei, dupa intalnirea cu omologul sarb. Iohannis si-a amintit, astfel, de drumul fara prea multe…