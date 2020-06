Stiri pe aceeasi tema

- Asemanator lui Mihai Tudose, fostul ministru al Justitiei si actual vicepresedinte al Camerei Deputatilor Florin Iordache nu detine un cont bancar. Din banii stransi la saltea, ultima achizitie notabila a acestuia a fost un autoturism.

- Fost presedinte al Camerei Deputatilor, Florin Iordache e parlamentar de decenii si, la origini, agricultor din Baragan. Din cea mai recenta declaratie de avere reiese ca deputatul PSD Florin Iordache nu are niciun cont bancar. Cu toate acestea, social-democratul castiga anual peste 150.000 de lei de…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anuntat vineri ca sustine demersul Inaltei Curti de Casatie si Justitie de sesizare a Curtii Constitutionale in legatura cu legea privind noul sistem de impozitare a pensiilor de serviciu. Potrivit unui comunicat al CSM transmis vineri AGERPRES,…

- Condamnarea la 4 ani de inchisoare primita de Andreea Cosma in dosarul ”Ciuperceasca” a fost anulata de judecatorii instanței supreme. Cazul a fost trimis spre rejudecare, conform sentinței de marți a Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ). Andreea Cosma a fost condamnata, in decembrie 2018, de…

- Un episod mai puțin obișnuit a avut loc in timpul ședinței Camerei Deputaților. Venita pentru a-și exprima un punct de vedere la tribuna, Lia Olguța Vasilescu a fost intrerupta de președintele de ședința, Florin Iordache.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 67: Sa ne trezim…

- Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a respins azi 7 proiecte de lege care modificau legislatia penala. Legile zaceau in Parlament de cativa ani. Printre initiatorii proiectelor toxice se numara Eugen Nicolicea si Serban Nicolae. In plen, liberalii au acuzat USR ca le fura munca. USR a…

- „Intrebarea legitima a PNL este cum pot niste judecatori ai CCR, beneficiari de pensii speciale, sa judece cu buna-credinta desfiintarea pensiilor speciale? O alta intrebare este daca vreodata, in Romania, cat timp judecatorii CCR beneficiaza de privilegii si de cumul pensie-salariu, vom putea avea…