Florin Iordache a declarat pentru Ziare.com ca Parlamentul inca este in sesiune extraordinara pana pe 19 iulie, deși pe ordinea de zi nu mai figureaza nimic. „Nu mai este in lucru nimic, dar Camera a fost convocata pe o anumita perioada și cu un anumit program de lucru. [...] Camera Deputaților e convocata pana joi, 19 iulie, inclusiv. In acest moment, plenul și toata lumea, teoretic, sunt in vacanța. Dar, in același timp, deoarece Camera este convocata, Guvernul poate emite ordonanțe, pentru ca, știți, in perioada de vacanța Guvernul nu mai poate emite ordonanțe pentru legile organice pentru…