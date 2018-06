Iordache, dupa avertismentul celor 12 ambasade: Aceste ingrijorari nu au nicun fel de motiv

Presedintele Comisiei pentru Legile Justitiei, Florin Iordache (PSD), a declarat, joi, ca cele 12 state partenere nu ar trebui sa aiba "niciun motiv de ingrijorare", afirmand ca, in prezent, Codul Penal este in dezbatere, dar a dat asigurari ca lupta anticoruptie va continua.



"Inteleg ca a aparut o scrisoare din partea ambasadelor care isi manifesta o serie de ingrijorari. Eu consider ca aceste ingrijorari nu au nicun fel de motiv. Cei care si-au manifestat aceste ingrijorari, atat timp cat nu sunt niste precizari concrete, cele care vizeaza Codul de Procedura Penala e supus controlului…