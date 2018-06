Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Comisiei pentru legile Justiției, Florin Iordache (PSD), a declarat, joi, ca cele 12 state partenere nu ar trebui sa aiba ”niciun motiv de ingrijorare”, afirmand ca, in prezent, Codul penal este in dezbatere, dar a dat asigurari ca lupta anti-coruptie va continua."Ințeleg ca a…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei continua joi dezbaterile asupra modificarilor propuse la Codul de procedura penala, scrie Agerpres. Miercuri, membrii comisiei au inceput discutiile la Codul de procedura penala, fara sa dea vot pe articole sau amendamente. Presedintele…

- Presedintele Comisiei pentru Legile justitiei, Florin Iordache, a declarat, miercuri, ca exista cel putin 100 de amendamente care pot imbunatatii Codul de procedura civila, unele referindu-se la durata procesului sau a intervalului emiterii unei hotarari judecatoresti.

- Presedintele Comisiei speciale privind legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat marti ca amendamentele depuse de parlamentari la Codurile penale trebuie discutate, dar acest lucru nu inseamna ca daca acestia au venit cu niste propuneri care "sfideaza realitatea" ele "vor fi si sustinute".…

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat joi ca prin proiectele de modificare a Codurilor penale parlamentarii PSD si ALDE nu fac altceva decat sa normalizeze o viata in Romania, "o viata care trebuie gestionata de niste reguli clare". "S-au depus…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute joi sesizarile formulate de PNL, USR si Inalta Curte de Casatie si Justitie privind modificarile aduse legilor Justitiei. Este a doua oara cand legile sunt atacate la Curtea Constituționala, dupa ce inițial judecatorii constituționali au admis unele…

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat joi ca el crede ca CCR va respinge cele trei sesizari pe legile Justitiei. "Am avut astazi prima intalnire a comisiei noastre. De ce acum? Pentru ca in spatiul public, atata timp cat au fost in dezbatere…

- Comisia speciala pentru legislația penala și legile justiției, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, nu va incepe sa lucreze pe modificarile la Codul penal și Codul de procedura penala și transpunerea Directivei europene privind prezumția de nevinovație inainte de 19 aprilie, data la care Curtea…