Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a declansat procedura de infringement impotriva Romaniei pe Directiva UE privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale, care trebuia sa fie implementata pana in luna aprilie 2018. Autoritatile de la Bucuresti au…

- Romania, sancționata pentru ca nu a transpus Directiva UE privind prezumtia de nevinovatie. Comisia Europeana a declansat procedura de infringement impotriva Romaniei, termenul pentru transpunerea prevederii in lege fiind luna aprilie 2018. Potrivit Directivei 343, statele membre ale UE trebuie sa garanteze…

- "Am parcurs sesizarea pe care ne-a facut-o dl. Traian Basescu. Am coroborat aceasta sesizare cu inca o sesizare care ne-a venit astazi (miercuri - n.r.) din partea doamnei Udrea, prin avocat. Sunt o serie de lucruri pe care le-am si concluzionat. In primul rand, am hotarat sa cerem SRI nota la care…

- Statutul magistratilor, ca in rugby. Este comparatia facuta de presedintele comisiei speciale care se ocupa de legile justitiei, Florin Iordache. Liderul PSD spune ca “cine are mingea, o protejeaza” si asa procedeaza si social-democratii cu legea 303/2004. Ca atare, Opozitia va face “un blocaj”, a anuntat…

- Trei proiecte propuse de deputatul PSD, Catalin Radulescu, nu vor fi sustinute de catre PSD cand vor intra in procedura legislativa la Senat, for decizional pentru aceste initiative legislative, a anuntat presedintele Comisiei speciale pentru legile justitiei, Florin Iordache.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, este asteptat miercuri la audieri in Comisia de politica externa din Senat, dupa ce PNL i-a solicitat sa dea explicatii cu privire la memorandumul de mutare a Ambasaderi Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, scrie news.ro.Potrivit ordinii de…

- Cele trei legi ale Justitiei – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) – vor intra astazi in plenul Senatului pentru votul final. Senatorii…

- Parlamentarii Uniunii Salvați Romania vor depune noi sesizari la Curtea Constituționala pe cele trei legi ale Justiției și reclama „abuzuri” din partea majoritații PSD-ALDE la votul de marți din plenul Camerei Deputaților. Deputații USR susțin ca rapoartele supuse votului ar fi fost redactate inainte…