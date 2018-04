Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei speciale care a modificat legile justitiei, Florin Iordache, a declarat, referitor la cererea presedintelui de demisie a premierului, ca seful statului a intrat in campanie electorala si ca acesta e suparat de succesul vizitei Vioricai Dancila in Israel.

- Majoritatea PSD-ALDE considera ca solicitarea lui Klaus Iohannis in ceea ce priveste demisia Vioricai Dancila are valoarea unei simple declaratii, in conditiile in care inlaturarea premierului de la Palatul Victoriei se poate face fie de bunavoie, fie prin decizia principalelor partide ale Puterii.

- Pe zi ce trece, cu fiecare act normativ adoptat de Parlament, in Romania se creeaza un paradis penal, spune deputatul USR Stelian Ion, intrebandu-se cu ingrijorare daca noi chiar vrem sa atragem aici "toti infractorii din lume", cata vreme nicaieri nu pare sa mai existe "un ansamblu de reglementari…

- Prin acest proiect de lege, PSD il scoate practic din procedura organizarii unui referendum de revizuire a Constituției pe președintele Romaniei, intrucat pana acum Parlamentul elabora cate un proiect separat de lege de fiecare data cand se organiza un astfel de referendum, pe care președintele il promulga…

- Comisia juridica a Parlamentului a respins marti solicitarea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a legii initiate de deputatul PSD Florin Iodache privind incetarea interdictiilor pentru parlamentarii aflati in conflict de interese in perioada 2007 – 2013. Legea va merge in plenul Camerei Deputatilor,…

- Presedintele Klaus Iohannis solicita Parlamentului reexaminarea unui act normativ care aduce modificari, printre altele, regimului juridic al conflictului de interese aplicabil parlamentarilor in perioada 2007-2013, informeaza AGERPRES . Legea aduce modificari Legii nr. 176/2010 privind integritatea…

- Afirmatia acestuia a fost facuta dupa ce liberalii au cerut social-democratilor, in plenul Camerei, sa ia in calcul retragerea sprijinului politic sau demiterea ministrului Culturii pentru modul in care gestioneaza proiectele legate de Centenar. 'Domnule Roman (Florin Roman, deputat PNL -…

- Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, a oferit aranjamente florale pentru jurnalistele de la Parlament, dar și pentru alte doamne și domnișoarei prezente, cu ocazia zilei de 1 Martie.La trei ore dupa intalnirea pe care a avut-o cu Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei…