- Presedintele Comisiei speciale pentru modificarea legilor justitiei, Florin Iordache, a afirmat marti, la finalul dezbaterilor de fond privind modificarea Codului penal ca amendamentele depuse de CSM sunt importante pentru comisi. Intrebat despre amendamentele depuse de unii deputati PSD, acesta a spus…

- Presedintele Comisiei speciale pentru modificarea legilor justitiei, Florin Iordache, a afirmat marti, la finalul dezbaterilor de fond privind modificarea Codului penal, ca ei vor niste legi mai bune, care sa lase de o parte “arbitrariul”, iar amendamentele depuse de Consiliul Superior al Magistraturii…

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat joi ca prin proiectele de modificare a Codurilor penale parlamentarii PSD si ALDE nu fac altceva decat sa normalizeze o viata in Romania, "o viata care trebuie gestionata de niste reguli clare". "S-au depus…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute joi sesizarile formulate de PNL, USR si Inalta Curte de Casatie si Justitie privind modificarile aduse legilor Justitiei. Este a doua oara cand legile sunt atacate la Curtea Constituționala, dupa ce inițial judecatorii constituționali au admis unele…

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat joi ca el crede ca CCR va respinge cele trei sesizari pe legile Justitiei. "Am avut astazi prima intalnire a comisiei noastre. De ce acum? Pentru ca in spatiul public, atata timp cat au fost in dezbatere…

- Comisia parlamentara privind legile Justitiei, condusa de fostul ministru al Justitiei, Florin Iordache, incepe joi, de la ora 11.00, dezbaterile pentru modificarea Codului penal, Codului de procedura penala si a Codului de procedura civila.

- Comisia speciala pentru modificarea legilor Justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, s-a reunit luni, de la ora 10:00, pentru a discuta amendamentele depuse de senatori la cele trei legi ale justitiei - Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind…

- Senatorii vor putea sa depuna amendamente la legile Justitiei pana joi la ora 15,00, urmand ca lunea viitoare sa se dea raport in Comisia speciala, existand posibilitatea ca aceste acte normative sa intre in aceeasi zi pe ordinea de zi a plenului Camerei Superioare. Camera Deputatilor a adoptat marti,…