- Presedintele Comisiei pentru legile Justitiei, Florin Iordache (PSD), a declarat, joi, ca cele 12 state partenere nu ar trebui sa aiba ”niciun motiv de ingrijorare”, afirmand ca, in prezent, Codul penal este in dezbatere, dar a dat asigurari ca lupta anti-coruptie va continua.

- Comsisia speciala pentru legile Justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, dezbate si voteaza, joi, modificarile la Codul Penal, amanate in mai multe randuri. Cel mai asteptat articol este cel privind infractiunea de abuz in serviciu, care il vizeaza in mod direct pe liderul PSD Liviu Dragnea.

- Presedintele Comisiei pentru legile Justitiei, deputatul social-democrat Florin Iordache, a declarat, luni, in plenul Camerei, ca PSD doreste prin initiativa de modificare a Codului de procedura penala sa puna capat abuzurilor si a indemnat parlamentarii din Opozitie sa ignore "ordinul de partid"…

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat ca abuzul in serviciu trebuie redefinit fara a exista un prag valoric, el mentionand ca pragul de 50.000 de euro din propunerea CSM de modificare a Codului penal, la articolul 308 referitor la infractiuni…

- Presedintele Comisiei speciale pentru modificarea legilor justitiei, Florin Iordache, a afirmat marti, la finalul dezbaterilor de fond privind modificarea Codului penal, ca ei vor niste legi mai bune, care sa lase la o parte “arbitrariul”, iar amendamentele depuse de Consiliul Superior al Magistraturii…

- „Mi-a spus domnul Iordache ca pe abuzul in serviciu sunt 14 sau 12 variante si mi-a spus ca se va modifica si acest articol, dar ca asteapta in continuare discutii, pentru ca atat a fost de mediatizat acest articol din Codul penal, acest articol de sorginte sovietica si pe care e bine sa-l pastram,…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a anunțat ca noul proiect de modificare a Codului de procedura penala va include și norme referitoare la infracțiunea de abuz in serviciu. Aceasta mențiune vine in contextul in care fostul ministru al Justiției, Florin Iordache, nu facuse vreo mențiune…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Pitesti, ca printre modificarile aduse Codului penal se va afla si cea referitoare la infractiunea de abuz in serviciu, chiar daca nu se regaseste in proiectul initial al lui Florin Iordache. "Mi-a spus domnul Iordache ca pe abuzul in serviciu…