- Presedintele Comisiei speciale privind Legile justitiei, Florin Iordache, a declarat luni ca unele modificari Codul penal si Codul de procedura penala sunt laudate de Comisia de la Venetia, printre care si scoaterea din procedura de numire a conducerii ICCJ a presedintelui Klaus Iohannis.

- Presedintele Comisiei speciale pentru modificarea legilor justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a transmis luni ca redactorii opiniei preliminare a Comisiei de la Venetia “nu au citit ultima forma prin care a fost definita eroarea judiciara”, afirmand ca este de remarcat faptul ca Sectia care a…

- Comisia de la Veneția a publicat vineri raportul preliminar privind legile justiției din Romania, cu o serie de recomandari pentru autoritați, principala fiind aceea de a menține rolul președintelui și al CSM in procedura de numire și revocare a procurorilor șefi DNA și DIICOT și a Procurorului General.…

- “PNL, ca si in cazul legilor justitiei, si in cazul Codului penal si Codului de procedura penala s-a adresat APCE in vederea sesizarii Comisiei de la Venetia. Astazi, Comisia de Monitorizare a Comisiei Europei a aprobat solicitarea formulata de PNL si a decis sesizarea Comisiei de la Venetia privitor…

- Presedintele Comisiei speciale pentru legile justitiei, Florin Iordache, a declarat vineri pentru MEDIAFAX, ca nu are cum sa trimita Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) stenogramele discutiilor forului parlamentar cu delegatia Comisiei de la Venetia, pentru ca acestea nu exista.

- Presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat, marti, ca intalnirea cu reprezentantii Comisiei de la Venetia a decurs foarte bine si ca a fost chemat saptamana viitoare la sedinta plenara a Comisiei pentru a raspunde anumitor intrebari si nelamuriri. Mai mult, in…

- Presedintele Comisiei speicale pentru modificarea legilor justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, afirma ca sanctiunile pentru nerespectarea deciziei CCR privind revocarea Laurei Codruta Kovesi de la conducerea DNA vor fi trecute in motivarea pe care o va prezenta Curtea in aceasta saptamana. Intrebat…

- Presedintele Comisiei speciale care a modificat legile justitiei, Florin Iordache, a declarat joi pentru News.ro ca nu are ce sa contate Comisia de la Venetia referitor la legile justitiei, deoarece nu poate fi peste deciziile Curtii Constitutionale si numeste demersul PNL de a cere Comisiei de Monitorizare…