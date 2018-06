Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei speciale pentru legile justitiei, Florin Iordache, a declarat vineri, pentru MEDIAFAX, ca Parlamentul nu va modifica in niciun fel proiectul care propune schimbarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, in urma reexaminarii ceruta de presedintele Klaus Iohannis.…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis vineri Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, scrie Agerpres. “Prin continutul lor normativ, unele dintre aceste dispozitii sunt neclare, lipsite de coerenta si previzibilitate, putand…

- Informatie de ultima ora. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, retrimite in Parlament una din Legile justitiei. Asta dupa ce seful statului a contestat legile la Curtea Constitutionala a Romaniei legile modificate de PSD si ALDE.Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis vineri,…

- Presedintele Comisiei speciale pe legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat, joi, ca președintele Klaus Iohannis are optiunea constitutionala de a o revoca pe sefa DNA, mentionand ca termenul ar putea fi de 30 de zile, similar cu cel din contencios-administrativ.

- Curtea Constitutionala a Romaniei a discutat miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis referitoare la modificarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciara.Judecatorii CCR au declarat inadminisibila solicitarea președintelui pe motiv ca aceasta a depașit termenul in care putea fi…

- Klaus Iohannis a trimis ieri, la Curtea Constituționala, sesizarea sa privind proiectul de modificare a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, informeaza Cotroceniul. Acesta este unul dintre acele proiecte de modificare a Legilor justiției de catre coaliția de guvernare. Cea mai importanta…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, are o prima reactie la gestul presedintelui Klaus Iohannis de a trimie Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara. Toader nu comenteaza deocamdata continutul sesizari, ci…

- Comisia juridica a Parlamentului a respins marti solicitarea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a legii initiate de deputatul PSD Florin Iodache privind incetarea interdictiilor pentru parlamentarii aflati in conflict de interese in perioada 2007 – 2013. Legea va merge in plenul Camerei Deputatilor,…