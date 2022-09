Stiri pe aceeasi tema

- Peste 600 de sportivi din 25 de țari au luat startul in perioada 25-28 august, la Sibiu, Rucar, Sambata de Sus și Victoria (județul Brașov), la competițiile de orientare din cadrul Campionatelor Europei de Sud Est (SEEOC) si Campionatelor Naționale. Campionatele Europei de Sud Est au cuprins, in ordinea…

- Peste 600 de sportivi din 25 de țari au luat startul in perioada 23-28 august, la Sibiu, Rucar, Draguș și Sumerna (județul Brașov), la suita de competiții de orientare, Campionatul Sud Est European (SEEOC), Grand Prix Romania, Campionatul Național și Cupa Victoria. Campionatele Naționale au cuprins…

- Etapa a 4-a a Ligii 2 a debutat vineri, cu meciul CS Comunal Șelimbar – SC Oțelul Galați, 1-1. Dinamo va evolua, sambata, de la ora 11:30, cu Unirea Dej. Programul meciurilor: vineri, 26 august 2022, ora 16:30 CSC Selimbar – SC Otelul Galati 1-1 sambata, 27 august 2022, ora 11:00 FC Brasov – Ripensia…

- Competiții de foc pentru sportivii secției de orientare din cadrul CS Unirea Alba Iulia, la finalul acestei saptamani La finalul acestei saptamani Romania va organiza Campionatele Europei de Sud Est la Orientare, competiție care va alinia la start aproape 600 de sportivi din 27 de țari. Simultan cu…

- Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea a verificat, astazi, stadiul lucrarilor de execuție a drumului interjudețean DJ 104A, DJ 105C, DJ 105P din zona Tara Fagarasului, cunoscut sub denumirea „Drumul de sub munte”, precum și al altor lucrari de reabilitare, care se desfașoara,…

- Absolvirea academiilor militare de catre absolventii colegiului reprezinta nu doar un moment de bucurie ci si de mandrie pentru toti cei implicati in procesul complex de pregatire si indrumare a acestora pe perioada studiilor liceale. Succesul inregistrat de absolventii colegiului, atat in institutiile…

- Meteorologii anunta ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si pe alocuri grindina, pana miercuri dimineata, la munte, in Transilvania, Banat, Crisana, Maramures, nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei, pentru aceste zone fiind emis COD GALBEN. De azi, pana miercuri la ora 10 este in vigoare…

- CSU Alba Iulia a promovat in Liga III, sambata, dupa victoria din returul cu CSO Baraolt, 7-1, in deplasare. In tur, albaiulienii s-au impus cu 11-2. Formația din Cetatea Marii Uniri, susținuta de Universitatea „1 Decembrie 1918”, a reușit promovarea la 4 ani de la inființare și la 2 de la promovarea…