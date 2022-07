Compania Nationala „Loteria Romana” S.A. are, incepand din data de 7 iulie 2022, un nou noul director general. Este vorba de Ionut-Valeriu Andrei, fost secretar de stat in cadrul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, potrivit unui comunicat al instituției. Ionut-Valeriu Andrei a fost numit in aceasta functie in sedinta Consiliului de Administratie din data de 6 iulie 2022. Cine este noul șef de la Loterie Ionut-Valeriu Andrei a fost, in perioada august 2017 – noiembrie 2019, secretar de stat in cadrul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale. unde s-a ocupat…