Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi violența a urcat la prezidiu in Parlament și a luat cuvantul cu forța. Un ministru a fost atacat explicit. Nu conteaza subiectul care se discuta.Este de departe cea mai mare amenințare pentru democrația din Romania din ultimii ani. Și este o recidiva a aceluiași partid, dupa asaltul asupra Parlamentului…

- „Violența a urcat la prezidiu in Parlament”, spune Ionuț Stroe, purtatorul de cuvant al PNL, despre agresiunea liderului AUR, George Simion, asupra ministrului Energiei, Virgil Popescu. Este vorba despre o amenințare pentru democrația din Romania, a spus Stroe.

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe a reacționat dupa incidentul de luni, din Parlament, in care au fost implicați liderul AUR, George Simion, și ministrul Energiei, Virgil Popescu. Este o amenințare pentru democrația din Romania, a spus Stroe.

- George Simion (35 de ani), liderul partidului AUR, a fost protagonistul unui gest huliganic in Parlament, bruscandu-l pe Virgil Popescu, actualul ministru al Energiei. George Simion este copreședinte al Partidului Alianța pentru Romania (AUR), surpriza alegerilor parlamentare din anul 2020Este cofondator…

- Liderul AUR, George Simion, a declarat luni, dupa sedinta Biroului permanent, ca ii pare "intr-un sens rau" ca l-a intrerupt si bruscat pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, la dezbaterea motiunii simple a USR.

- USR, prin vocea purtatorului de cuvant Ionuț Moșteanu, se delimiteaza de gestul lui George Simion (AUR), care l-a prins de gat in Parlament pe ministrul Energiei, Virgil Popescu. Moșteanu condamna gestul lui Simion. „Este inadmisibil ce s-a intamplat in plenul Parlamentului. Extremiștii de…

- Co-președintele AUR George Simion și-a explicat gestul dupa ce l-a intimidat și imbrancit, luni, de la tribuna Parlamentului, pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, in timp ce acesta susținea un discurs pe tema moțiunii de cenzura depusa impotriva sa.

- In Parlamentul Romaniei se discuta luni, o moțiune impotriva lui Virgil Popescu, ministrul Energiei. Virgil Popescu este ministru PNL. El este vizat de o moțiune simpla, aceasta fiind prima procedura de acest tip impotriva unui membru al guvernului Ciuca. „Nu am emoții in privința lui Virgil Popescu”,…