- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, joi, la intalnirea reprezentantilor FRF si LPF cu premierul Ludovic Orban, ca in prezent copii si juniorii legitimati pot efectua antrenamente, dar numai in grupe de cate trei, el precizand ca numarul ar putea fi majorat la zece in perioada…

- Lideri ai fotbalului s-au intalnit, joi, la Palatul Victoria, cu premierul Ludovic Orban, cu ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, cu ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, si cu Gica Popescu, consilierul prim-ministrului, inaintea reluarii Ligii I dupa intreruperea cauzata de pandemia de coronavirus.

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, miercuri, ca asteptarile sunt mari de la fotbal, Liga I fiind prima competitie profesionista din Romania care se reia dupa intreruperea cauzata de pandemia de coronavirus, potrivit news.ro."Eu cred ca cu totii ne-am facut lectiile,…

- Ionut Stroe, Ministrul Tineretului si Sportului, a venit cu noi precizari despre reluarea sporturilor de echipa. Acesta a dat exemplu FRF și LPF, care au solicitat reluarea Ligii 1 la data de 13 iunie. „De ieri, 1 iunie, in Romania se poate face mult mai mult sport. Am reusit aceasta deschidere poate…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, astazi, ca Liga I s-ar putea relua la 13-14 iunie si ca un anunt in acest sens va fi facut pana la finalul acestei luni. Craioveanul a subliniat ca Romania se poate ghida dupa programul de masuri folosit de Germania in privința jocurilor din…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat ca reluarea antrenamentelor sportivilor se va face in patru faze, numai in regim izolat, putand incepe chiar de marti, cu etapa preliminara. “Antrenamentele in regim izolat vor putea fi reluate gradual, respectand strict patru…

- Presedintele Klaus Iohannis a anunatat, luni, ca sportivii de performanta vor putea sa inceapa cantonamentele din 15 mai. “Sportivii de performanta vor putea, in conditii foarte speciale, care vor fi detaliate de specialisti, sa inceapa cantonamentele, dar nu vor incepe competitiile…

- "Sportivii de performanta vor putea, in conditii foarte speciale, care vor fi detaliate de specialisti, sa inceapa cantonamentele, dar nu vor incepe competitiile sportive decat dupa o perioada suficient de lunga de pregatire. Atentie, sportivii de performanta! Bazele sportive nu se redeschid pentru…