- Schimbul de replici dintre Sorin Grindeanu și Nicușor Dan pe tema ”mutarii” Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei a iscat un val de dezbateri printre cititorii noștri, pe tema: ce regiune ”ține in spate” o alta din punct de vedere economic. Așa ca am zis sa ne uitam pe cifre.

- Procesul prin care Twitter vrea sa il oblige pe Elon Musk sa respecte acordul de achizitie convenit, in valoare de 44 de miliarde de dolari, va incepe la 17 octombrie, a anuntat justitia americana, potrivit AFP. Procesul va dura cinci zile. Twitter a depus plangere la 12 iulie la un tribunal din Delaware,…

- Imagini șocante in Parcul Cișmigiu din București! Reporterii Metropola TV au surprins astazi imagini uluitoare cu șerpi ... in copaci! La doar o aruncatura de baț de Primaria Capitalei, in cel mai vechi parc din București, reptilele sperie trecatorii și, mai ales, pe copii. Cetațenii aflați…

- El a declarat la Digi FM ca un principiu, extrem de simplu, care se preda in primul an la o Facultate de Economie, Administrarea Afaerilor, chiar si Administratie Publica, spune ca sistemul privat sustine economia unei tari, iar economia acestei tari, prin impozitele si taxarea muncii, pe care o asigura,…

- Presa de la Atena a oferit detalii despre reținerea lui Sorin Oprescu , 70 de ani „Un adevarat thriller de spionaj”, a scris publicația Proto Thema , care a notat ca fostul primar general al Capitalei se ascundea in Glyfada, o suburbie de lux din capitalei Greciei. „Un caz care amintește de un thriller…