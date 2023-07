Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat luni, dupa sedinta conducerii partidului cu reprezentantii PNL din Executiv ca pentru a nu speria cetatenii sau zona economica, ar fi bine sa punem capat acestei spirale, acestei isterii in legatura ca mariri de taxe, de impozite in viitorul apropiat,…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat, luni, ca nu exclude varianta ca Ministerul Transporturilor sa revina PNL, insa a precizat ca depinde foarte mult si de prezenta UDMR in viitorul guvern. Ionut Stroe a declarat in emisiunea Proiect de tara: Romania, de la Prima News ca liberalii…

- Nicolae Ciuca nu și-a mai depus vineri mandatul de premier, așa cum anunța, dupa semnalul dat joi de Klaus Iohannis . Liberalii au preluat și tonul explicațiilor președintelui. Purtatorul de cuvant al PNL Ionut Stroe afirma, dupa ce premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca nu isi depune mandatul motivand…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe a declarat, potrivit News.ro, ca mai multi lideri PNL i-au cerut premierului Ciuca sa ramana in Guvern ca vicepremier, pentru a asigura stabilitatea și echilibrul Guvernului.

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat luni, 15 mai, inaintea discuțiilor informale de la Vila Lac și din Biroul Permanent, ca mai multi lideri PNL, presedinti de organizatii, primari si chiar presedinti de Consilii Judetene i-au cerut lui Nicolae Ciuca sa ramana in Guvern ca vicepremier,…

- Potrivit purtatorului de cuvant al liberalilor, premierul are profilul perfect pentru funcția de șef al statului. Ionuț Stroe mai spune ca, in relația dintre partide, Nicolae Ciuca ”a fost omul echilibrului”. Ionuț Stroe: ”Este in mod automat și candidatul nostru” ”Din punctul nostru de vedere, este…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe spune ca Nicolae Ciuca este in mod automat candidatul PNL la prezidentiale. "Din punctul nostru de vedere, este profilul care cadreaza perfect cu aceasta functie, a dovedit nu numai competenta, nu numai decenta, cumpatare, dar in relatia partidelor din coalitie…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat marti ca nu a avut loc nicio negociere sau discutie pe tema rocadei si reorganizarii guvernamentale si nu s-a luat nicio decizie in sedinta coalitiei, el aratand ca deciziile referitoare la acest subiect se vor lua de catre partide in structurile…