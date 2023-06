Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PNL, deputatul Ionut Stroe a declarat luni ca in aceasta saptamana vor putea sa promoveze in Parlament acest proiect al pensiilor speciale, iar in prima faza pensiile speciale vor fi impozitate, cel putin partea de necontributivitate, urmand ca ulterior, progresiv, sa avem un…

- PSD a depus o initiativa legislativa privind eliminarea pensiilor speciale, a anuntat liderul Grupului social-democrat din Camera Deputatilor, Alfred Simonis. Acesta afirmat ca acest demers a devenit o prioritate pentru coalitie. Parlamentul a mai votat in 2021 eliminarea pensiilor speciale, legea…

- Social-democrații au anunțat depunerea unui nou proiect de lege pentru eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari. Potrivit liderului deputaților PSD, „ste un gest normal sa iți elimini propriile privilegii ca sa ai autoritatea morala sa discuți despre veniturile altor categorii”.

- Consiliul Politic National al PSD a decis ca pentru functiile de secretar de stat si de membru in cabinetele demnitarilor sa nu mai fie numite persoane care fac cumul cu pensii speciale, a anuntat marti presedintele partidului, Marcel Ciolacu. Intrebat pe subiect, premierul și președintele PNL, Nicolae…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri un proiect de lege care vizeaza personalul Curtii Constitutionale care prevede, printre altele, faptul ca magistratii-asistenti vor putea beneficia de pensie de serviciu in cuantum de 80% din baza de calcul reprezentata de indemnizatia de incadrare bruta lunara…

- Un proiect de Ordonanța de Urgența, aflat pe circuitul interministerial, prevede mai multe masuri pentru reducerea cheltuielilor publice. Potrivit documentului obținut de Digi24, dispare cumulul pensie salariu la stat, inclusiv pentru beneficiarii de pensii de serviciu și pensii militare stabilite prin…

Pensii 2023: Cumul pensie-salariu aplicabil pentru angajații companiilor de stat. Proiect de lege Coaliția de guvernare vrea sa interzica posibilitatea de a se incasa pensie și salariu in același timp pentru…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, spune ca e necesar un cadru legal care sa impiedice cumulul pensiei speciale cu salariul. El adauga, insa, ca atat timp cat exista „legalitate” iar angajarile se fac conform legislatiei in vigoare, nu vede o problema.