Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionut Stroe il contrazice pe ministrul social-democrat al Finantelor Adrian Caciu, care a calificat drept „total incorecta" afirmatia ca un angajat din sistemul privat sustine salariile unui anumit numar de angajati din sistemul bugetar, afirmand ca sistemul privat sustine…

- Sistemul privat susține economia, inclusiv salariile și pensiile angajaților de la stat sunt platite din bugetul de stat, a declarat luni purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe, in replica la afirmațiile ministrului de Finanțe. Adrian Caciu a provocat o adevarata disputa legata de salariile bugetarilor…

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionut Stroe il contrazice pe ministrul Finantelor, Adrian Caciu, care a calificat drept „total incorecta” afirmatia ca un angajat din sistemul privat sustine salariile unui anumit numar de angajati din sistemul bugetar, afirmand ca sistemul privat sustine economia, de acolo…

- Ministrul Finantelor Publice, Adrian Caciu, catalogheaza drept „total incorecta” abordarea conform careia un angajat din sistemul privat sustine salariile unui anumit numar de angajati din sistemul bugetar si un numar de pensii publice. In replica, purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe, arata…

- ”Daca vrem ca statul sa aiba bani la buget, pentru salarii sau pensii, trebuie sa avem o economie puternica, un mediu privat puternic. Si da, putem sa repetam asta mereu: sistemul privat sustine economia, de acolo vin banii. Inclusiv salariile si pensiile angajatilor de la stat sunt platite din bugetul…

- Crizele in serie – pandemie, restrictii, cresteri de preturi, sanctiuni, contrasanctiuni, razboiul – i-au determinat pe guvernanti sa se intoarca cu ochii pe economie. Oricat ar intoarce-o, orice explicatii fanteziste ar cauta, pana la urma banii nu pot veni decat din activitati economice. Tot ce pare…

- In perioada 11 - 17 aprilie 2022, incasarile Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridica la circa 627 milioane de lei, mai mult cu peste 12 % fața de suma planificata. In perioada de referința persoanele fizice au introdus in țara bunuri a caror valoare in vama depașește limita neimpozabila, fiind…

- Ministrul Finantelor Publice, Adrian Caciu a declarat, luni, dupa intalnire cu Paolo Gentiloni, comisarul european pentru Economie, ca dincolo de situatia generata si de inflatie si de conflictul din Ucraina, Romania ramane angajata in reformele pe care si le-a asumat.