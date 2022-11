Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat luni ca au fost discutii, in Biroul Politic National al PNL, despre preturile la energie si a subliniat ca este vorba de o decizie pentru o piataa energiei semi-reglementata.

- Purtatorul de cuvant al PNL, deputatul Ionut Stroe a declarat marti, intr-o interventie la Antena 3, despre pretul maximal cerut de PSD in energie, de 1,3 lei ca pe piata semi-reglementata a companiilor, a consumatorilor industriali, a IMM-urilor putem vorbi de un asemenea pret, insa liberalii nu…

- Purtatorul de cuvant al PNL a afirmat ca pe zona energiei liberalii s-au pronuntat impotriva modificarii in sens negativ a Ordonantei pe energie, si anume a dublarii tarifelor platite de consumator, asa cum s-a vehiculat ieri. ”Am spus-o clar si despicat inca de ieri, exista discutii privind gasirea…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, la Petresti, judetul Dambovita, ca doreste in continuare reglementarea pietei energiei, subliniind ca nu neaparat pretul mare in energie deranjeaza, cat fluctuatia.

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca la nivelul actualei guvernari se doreste o crestere a salariului minim, insa valoarea cuantumului cu care va creste acesta va depinde de cifrele care se vor regasi in proiectul de buget pentru viitor. Seful Executivului a raspuns la o conferinta de presa la finalul…

- Marcel Ciolacu a declarat „categoric, da”, raspunzand la intrebarea daca ar accepta sa devina ministru al Apararii, in cazul in care i-ar fi propus acest lucru. Liderul PSD a adaugat ca momentan este presedintele Camerei Deputatilor si al social-democratilor, insa „intotdeauna e o mare mandrie sa fii…

- Președintele Camerei Deputaților susține ca, in Romania ar trebui sa mențina masura subvenției la factura de energie pana in anul 2025. Marcel Ciolacu spune ca așteapta variante oficiale de la Comisia Europeana privind reglementarea in domeniul energiei. El a spus ca este posibil ca de la Comisia Europeana…